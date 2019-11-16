Рокетбанк подвергся атаке ботов Навального после блокировки денег ФБК на счетах Волкова

Об этом в субботу сообщает Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня». Как отмечается, к такой мере Рокетбанк был вынужден прибегнуть в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», так как глава штаба Алексея Навального Леонид Волков не смог внятно объяснить источники поступления донатов на его банковский счет.

Волков, после ограничения возможности совершения транзакций, рассказал об этом на своей странице в социальной сети, немного изменив и приукрасив суть истории, так чтобы у его подписчиков не было возможности прийти к каким-либо другим выводам, кроме того, который требовался ему самому. В результате его подписчики развернули кампанию травли на страницах Рокетбанка в социальных сетях, а также на платформах для отзывов otzovik.com и Google.

Интересно, что подавляющее большинство людей, оставляющих гневные отзывы, услугами Рокетбанка никогда не пользовалось, все они прибежали ругаться на страницы организации по зову своего кумира.

Также обращает на себя внимание тот факт, что аккаунты, с которых оставляются комментарии на ресурсах для отзывов, не имеют там больше никакой активности, то есть, они создавались с единственной целью – по указке Волкова или Навального испортить репутацию банку.

Подобными технологиями с использованием ботов Навальный использует не впервые. В конце лета в текущем году московские полицейские накрыли в Марьино целую фабрику ботов, работавших на Навального и по его заказу писавших комментарии в социальных сетях.