Nation News выяснило, как Znak и «Эхо» фейками подогревают протестные настроения в РФ

Рейтинг фейковых новостей из либеральных и оппозиционных СМИ опубликовала редакция Nation News. Неправдоподобные данные появились на информационном поле на этой неделе и распространялись для манипулирования сознанием людей и подогревания интереса к протестным настроениям. Новости также прокомментировал общественный деятель, политолог, директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков.

На первом месте в рейтинге оказалось издание Znak.com, которое сообщило о том, что в 2016 году у компании «Конкорд Кейтеринг», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, украли со счета 23 миллиона рублей. У журналистов издания даже якобы были копии материалов уголовного дела, а один из их экспертов подтвердил, что к похищению средств причастны киберпреступники. Но вскоре выяснилось, что компании «Конкорд Кейтеринг» еще не существовало в 2016 году, она появилась лишь год назад. Кроме того, пресс-служба компании завяила, что Znak.com опубликовало фейк, а у Евения Пригожина никогда не воровали деньги со счетов, к тому же, у «Конкорд Кейтеринг» такого счета попросту нет.

По мнению Сергея Макарова, против Евгения Пригожина сейчас ведется настоящая информационная война, с чем и связаны фейки и несуразные новости, которые не имеют под собой никаких оснований.

В Боливии свою пропагандистскую машину запустила местная оппозиция на волне протестов в стране. Оппозиционный лидер Боливии Луис Фернандо Камачо написал в Twitter, что полиция страны выписала ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса, а его самолет уже арестовали. Вскоре фейк опровергла боливийская полиция, заявив, что никаких арестов не было, а ведомство ведет расследование о нарушении избирательного законодательства страны. Американское СМИ «Радио Свобода» тут же сообщило о связи Моралеса с Россией и о том, что его отставка не была случайностью.

Эксперт Сергей Макаров отмечает, что фейковые новости про Моралеса тоже являются частью информационной войны в интересах США и Вашингтона, поэтому удивляться такой информации не стоит.

Также на этой неделе в СМИ Иркутской области появилась информация, что пострадавшим от наводнения в Тулуне полагается компенсация от государственных органов. Сумма якобы составляет 10 тысяч рублей. После этого более 350 человек, живущих в районе вокзала, пришли к властям и потребовали выплату, о которой администрация ничего не слышала. Губернатор региона Сергей Левченко сообщил, что жители района возле вокзала не смогут получить деньги, так как территория не находится в зоне наводнения. Чиновник сообщил также, что фейковая информация о выплатах появилась сначала в СМИ, а в городе видели журналистов «МИЦ Известия». Левченко раскритиковал действия тех, кто запустил дезинформацию и решил поглумиться над трагедией.

Эксперт Сергей Марков говорит, что либеральные СМИ пытаются вести травлю власти и хотят ее дискредитировать, придумывая очередную ложь.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Александр Невзоров заявил, что власти массово отменяют концерты артиста Максима Галкина, который критикует цензуру на ТВ. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на это, что либералы уже начали готовить плакаты для одиночных пикетов в поддержку Галкина, а оппозицоинные СМИ подхватили новость и с удовольствием ее раздувают, хоть она и фейковая.

По мнению эксперта Сергея Макарова, Невзоров является аморальной личностью и негодяем, а журналисты «Эхо Москвы» с удовольствием поддерживают его позицию. Он отмечает, что Невзоров всегда и во всем умел находить грязь и смаковать ее.

Несколько дней назад глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал о том, что в Киеве переименуют одну из улиц и дадут ей имя Ивана Павленко — коллаборанта нацистов. Заведомо фейковую информацию подхватили украинские СМИ, не удосужившись проверить данные, хотя Долинский перепутал имя Павленко и назвал Ивана вместо Виктора. Виктор Павленко — генерал-хорунжего армии Украинской Народной Республики. Но фейк ушел в народ и аукнулся даже в западных СМИ.

Эксперт Сергей Марков заявил, что это было простой ошибкой и путаницей, но для Долинского обернулось не очень хорошей историей с неприятным концом.

Подводя итог, аналитик отметил, что СМИ, которые не боятся запачкаться фейками, сложно назвать просто либералами, так как на самом деле они являются врагами целой страны.