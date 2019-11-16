Эксперты объяснили, нужно ли прогревать двигатель авто в мороз

Автомобильные эксперты объяснили, нужно ли прогревать машину зимой. Специалист «Хонсервис» Александр Михельсон считает, что автомобилю нужен хотя бы небольшой прогрев длительностью 3-5 минут.

По словам эксперта, при отрицательной температуре железо, сталь, а также другие сплавы имеют свойство сужаться. Недолгий прогрев автомобиля позволит в будущем избежать поломку деталей двигателя или коробки передач.

В сильные холода, когда температура воздуха опускается ниже 25 градусов, двигатель лучше греть подольше — до 10 минут. Михельсон рассказал, что владельцы новых автомобилей могут для удобства настроить таймер по температуре, который будет запускать автоматический прогрев. Такая функция предусмотрена не на всех машинах.