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12:54   16 Ноября 2019
Россия

МВД составило портрет типичного российского преступника

МВД составило портрет типичного российского преступника

МВД РФ составило портрет типичного российского преступника. Согласно статистике ведомства, чаще всего преступления совершают мужчины, которые не имеют постоянного источника дохода. При этом каждый третий из преступников в момент совершения злодеяния был нетрезв.

Согласно статистике МВД, на втором месте по совершению преступлений находятся подростки, но при этом преступность среди них снизилась.

Всего с начала 2019 года в России за совершение преступлений задержали 680 тысяч человек, больше половины которых уже имели проблемы с законом, а некоторые — несколько раз. При этом нарушители закона стали реже использовать оружие, таких преступлений всего 4,2 тысячи.

В ряде российских регионов преступники стали чаще применять оружие, речь идет о Чечне и Камчатке, где количество таких нарушений увеличилось в два раза.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #мвд

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