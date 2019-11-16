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Франция попросила Россию о помощи по восстановлению Нотр-Дама

Франция попросила Россию о помощи по восстановлению Нотр-Дама

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12:28   16 Ноября 2019
Весь мир

Франция попросила Россию о помощи по восстановлению Нотр-Дама

Франция попросила Россию о помощи по восстановлению Нотр-Дама

Франция попросила Россию о помощи по восстановлению Нотр-Дама. Собор Парижской Богоматери загорелся в апреле 2019 года, пожар уничтожил практически всю кровлю и знаменитый шпиль здания.

По словам посла Франции в России Сильви Берманн, Париж поддерживает контакты с Москвой на тему помощи. Она также отметила, что Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления Нотр-Дама и надеется на их профессионализм и помощь.

Франция попросила Россию о помощи по восстановлению Нотр-Дама

Ранее власти Франции заявили, что на восстановление Собора Парижской Богоматери перечислено более ста миллионов евро.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #франция #общество #нотр-дам #собор парижской богоматери

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