Франция попросила Россию о помощи по восстановлению Нотр-Дама. Собор Парижской Богоматери загорелся в апреле 2019 года, пожар уничтожил практически всю кровлю и знаменитый шпиль здания.

По словам посла Франции в России Сильви Берманн, Париж поддерживает контакты с Москвой на тему помощи. Она также отметила, что Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления Нотр-Дама и надеется на их профессионализм и помощь.

Ранее власти Франции заявили, что на восстановление Собора Парижской Богоматери перечислено более ста миллионов евро.