Медведев поздравил Жээнбекова с днем рождения

Глава российского правительства Дмитрий Медведев направил телеграмму президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, в которой поздравил его с днем рождения и отметил большой вклад в развитие и укрепление российско-киргизских отношений.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы особо отметить ваш большой личный вклад в укрепление российско-киргизских отношений, базирующихся на принципах дружбы, партнерства и союзничества», - говорится в телеграмме Медведева.

Там же премьер-министр отметил, что Россия и Киргизия поступательно развивают инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество, успешно реализуют совместные проекты в области энергетики, инфраструктуры, промышленности, науки и культуры. Также наши страны углубляют интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС – Евразийского экономического союза.