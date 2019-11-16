Похороны убитой аспирантки СПбГУ Ещенко проходят на Кубани

Родные и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с девушкой в ее родной станице Старовеличковской на Кубани в субботу, 16 ноября.

Отпевание проходит в Свято-Троицком храме станицы. На прощание пришли знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Люди несут цветы. Сейчас в храме находится около 70 человек. Возле него толпятся журналисты.

Подозреваемый в убийстве аспиратки — уже бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, известный специалист по истории наполеоновских войн. Его задержали 9 ноября. В рюкзаке историка нашли женские руки, в квартире — другие фрагменты женского тела и пилу.

Сейчас Соколов находится в СИЗО, он оформил явку с повинной.