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 «Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

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12:42   16 Ноября 2019
Россия

Похороны убитой аспирантки СПбГУ Ещенко проходят на Кубани

Похороны убитой аспирантки СПбГУ Ещенко проходят на Кубани

Родные и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с девушкой в ее родной станице Старовеличковской на Кубани в субботу, 16 ноября.

Отпевание проходит в Свято-Троицком храме станицы. На прощание пришли знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Люди несут цветы. Сейчас в храме находится около 70 человек. Возле него толпятся журналисты.

Подозреваемый в убийстве аспиратки — уже бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, известный специалист по истории наполеоновских войн. Его задержали 9 ноября. В рюкзаке историка нашли женские руки, в квартире — другие фрагменты женского тела и пилу.

Сейчас Соколов находится в СИЗО, он оформил явку с повинной.

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Автор: Арсений Аскольский
#похороны #соколов

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