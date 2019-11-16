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«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

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 Эксперт назвал апартеидом запрет русского языка в частных школах Латвии

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 Президент Сербии попал в больницу

Президент Сербии попал в больницу
12:11   16 Ноября 2019
Весь мир

Президент Сербии попал в больницу

Президент Сербии попал в больницу

Президент Сербии Александр Вучич попал в больницу, передает администрация сербского лидера. Политик почувствовал себя плохо поздним вечером в пятницу, 15 ноября.

Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию. Причиной стали проблемы с сердцем. В каком состоянии президент Сербии находится сейчас, не сообщается.

49-летний Александр Вучич стал президентом Сербии в 2017 году, а политическую карьеру начал в 1993-м. В разные годы он занимал пост главы Минобороны Сербии, должности премьер-министра страны и вице-премьера, отвечая за борьбу со взяточниками.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #сербия #вучич

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