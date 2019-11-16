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12:07   16 Ноября 2019
Россия

Политик Никита Исаев умер в поезде «Тамбов-Москва»

Политик Никита Исаев умер в поезде «Тамбов-Москва»

Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время рабочей поездки в субботу, 16 ноября. Ему был 41 год. Смерть подтвердила его помощница Алина Жестовская в Facebook.

Политику стало плохо в поезде Тамбов — Москва. Исаев умер до приезда врачей. Неофициальная причина — остановка сердца.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе», — сообщила Жестовская.

Дата и место похорон Исаева станут известны позже.

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Автор: Арсений Аскольский
#смерть #исаев

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