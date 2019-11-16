Двухлетняя девочка из Петербурга нуждается в помощи из-за редкой генетической болезни

Двухлетняя девочка из Санкт-Петербурга нуждается в помощи из-за редкой генетической болезни. Оля Шкринда родилась 3 ноября 2017 года и до трех месяцев была самым обычным ребенком, но когда подросла, так и не научилась держать голову, поэтому родители забили тревогу.

В течение четырех месяцев девочку обследовали врачи и в результате поставили страшный диагноз — болезнь Канавана. Это генетическое заболевание, поражающее нервные клетки мозга и разрушающее их. Мутация в одном гене со временем превращает мозг в губку и вызывает дегенеративные процессы. Врачи говорят, что с таким диагнозом дети не доживают и до десяти лет.

Малышка не умеет ходить, ползать и сидеть, она не играет игрушками и к двум годам по-прежнему не может держать голову. Но родители говорят, что при этом Оля очень улыбчивая, она любит гулять, общаться и рассматривать разные предметы.

Несколько лет назад ученые из США разработали методику лечения болезни Каравана, от которой страдает девочка. Генная терапия позволит встроиться в ДНК Оли на место бракованного гена и перестанет разрушать мозг, благодаря чему ребенок сможет научиться не только держать голову, но и освоить другие навыки для полноценной жизни.

Из-за того, что болезнь очень редкая, мировые фармакологические компании не стали финансировать разработку и клинические испытания лекарства. В США семья с ребенком, страдающим таким же заболеванием, собрала при помощи волонтеров средства на проведение исследований и сейчас у детей появился шанс, что они выздоровеют.

Двухлетнюю россиянку Олю Шкринда готовы принять на лечение в США, но сумма лечения превышает один миллион долларов. Родители собрали часть средств, но деньги нужны до сих пор.

Подробнее о сборе средств и о болезни ребенка можно узнать по ссылкам:

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