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11:28   16 Ноября 2019
Россия

Путин поздравил президента Киргизии с 61-летием

Путин поздравил президента Киргизии с 61-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с 61-летием. Киргизский политик в субботу, 16 ноября, отмечает свой день рождения.

В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме Путин отмечает, что Россия подтверждает готовность товарищеского диалога и конструктивной работы с Киргизией. Кроме того, российский лидер дал высокую оценку работы Жээнбекова по укреплению отношений между РФ и Киргизией. Путин отметил, что Киргизия во время президентства Жээнбекова получила социально-экономическое развитие.

Владимир Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, а также успешной государственной деятельности.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #киргизия #жээнбеков

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