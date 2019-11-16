Путин поздравил президента Киргизии с 61-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с 61-летием. Киргизский политик в субботу, 16 ноября, отмечает свой день рождения.

В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме Путин отмечает, что Россия подтверждает готовность товарищеского диалога и конструктивной работы с Киргизией. Кроме того, российский лидер дал высокую оценку работы Жээнбекова по укреплению отношений между РФ и Киргизией. Путин отметил, что Киргизия во время президентства Жээнбекова получила социально-экономическое развитие.

Владимир Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, а также успешной государственной деятельности.