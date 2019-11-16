Медиагруппа «Патриот»
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12:01   16 Ноября 2019
Общество

Вишневского могут привлечь к уголовной ответственности за ложный донос на главу «Патриота»

Вишневского могут привлечь к уголовной ответственности за ложный донос на главу «Патриота»

УМВД Приморского района приняло заявление главы медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука о привлечении депутата ЗакСа  Бориса Вишневского к уголовной ответственности по 306 УК РФ о заведомо ложном доносе. Об этом сообщает ФАН в субботу, 16 ноября.

Полиция выяснит, обосновано ли заявление парламентария о клевете. Напомним, 14 ноября Вишневский обвинил в клевете главу медиагруппы «Патриот» и подал заявление в правоохранительные органы. Депутат уверяет, что поступившие в его адрес заявления о домогательствах к студенткам РГПУ не соответствуют действительности.

Вишневский убежден, что некоторым лицам неугодна его политическая позиция в Петербурге, в связи с этим в СМИ была организована травля. Столярчук в ответ написал в полицию встречное заявление, обвинив парламентария в заведомо ложном доносе (статья 306 УК РФ).

Вишневского могут привлечь к уголовной ответственности за ложный донос на главу «Патриота»

По словам главы медиагруппы, он лично не распространял никаких порочащих сведений и не мог этого делать в силу должностных обязанностей. Столярчук — исполнительный директор ООО «Федеральное агентство новостей», он не может формировать и влиять на редакционную политику ФАН, «Народных новостей» и других изданий медиагруппы.

Напомним, Борис Вишневский подозревается в домогательствах к студенткам РГПУ имени Герцена, в котором работает преподавателем. За помощью одна из его жертв обратилась в Nation News, одно из изданий медиагруппы «Патриот». Журналистам она рассказала, сначала по почте, а затем и в видеоинтервью, как Вишневский ее домогался.

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Автор: Саида Габиева
#вишневский

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