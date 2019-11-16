Россияне стали реже покупать сигареты

Спрос на традиционные сигареты в России снижается с каждым годом. При этом продажи стиков для систем нагревания табака растут. Таковы данные платформ фискальных данных.

Оператор «Платформы ОФД» отметил, что в текущем году спрос на сигареты упал на 5%. «Такском» пришел к выводу, что эта цифра достигла 7%.

Аналитики отметили скачок продаж стиков для систем нагревания табака. Тенденция выражена в Москве и городах-миллионниках. С января 2019 года спрос на них вырос в 4,5 раза.

Средняя стоимость пачки сигарет составила 115 рублей, а пачки стиков — 135 рублей. По мнению экспертов, падение спроса на традиционные табачные изделия говорит о попытках россиян бросить курить.