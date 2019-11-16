Акт вандализма Виноградова не отражает политику РФ в отношении Армении, заявили в Госдуме

Действия армавирского депутата, испортившего мемориальную табличку Гарегина Нжде, не отражают политику РФ в отношении Армении. Об этом заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев.

Депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов закрасил краской мемориальную табличку Гарегина Нжде на территории армянского храма Успения Пресвятой Богородицы. Ее установили на храме в 2012 году.

По словам российского парламентария Владимира Катенева, неадекватное поведение Виноградова не отражает политику государства. Депутат Госдумы заявил, что этот инцидент не повлияет на отношения России и Армении, а расценивать действия Виноградова нужно не как государственный поступок, а как поступок личный. Катенев говорит, что при избрании у депутатов нужно просить не справку об отсутствии судимости, а о состоянии здоровья, чтобы подобные вещи не происходили, когда представители власти неадекватно ведут себя и своими действиями вызывают общественный резонанс.

«Акт вандализма Виноградова не отражает политику РФ в отношении Армении», — передает слова Владимира Катенева Федеральное агентство новостей (ФАН).

Директор израильского Института стран Восточной Европы и СНГ Александр Цинкер заявил, что война с памятниками является не только вандализмом, но и дикостью, и совершенно не важно, в какой стране такое происходит. Цинкер отмечает, что воевать нужно не с памятниками, а лишь на уровне открытой исторической дискуссии. По словам эксперта, Россия и Армения всегда были в дружественных отношениях, обе стороны никогда не создавали друг другу никаких проблем, а народы жили мирно.

«Фигуру Гарегина Нжде можно обсуждать, но не воевать с его памятником», — заявил Александр Цинкер в беседе с ИА «Реалист».

Как отмечает эксперт, на юге РФ исторически проживает много армян, это место является их постоянным местом жительства и поведение Виноградова, которое могло бы подорвать многонациональный уклад этого региона, является не только глупым, но и опасным.

Гарегин Нжде — военный и государственный деятель Армении. После прекращения существования Российской Империи он боролся за независимость Армении и стал проводить насильственную «арменизацию» юго-востока страны, изгоняя оттуда остатки азербайджанцев, проживающих на этих территориях, и жестоко подавляя восстания в 32 местных селах Зангезура, где также жили азербайджанцы. Нжде считал, что вел «физическую защиту подвергнутых опасности армян». Позже бывший секретарь правительства первой Республики Армении Оганес Деведжян заявил, что Нжде использовался правительством «по очищению Зангезура от азербайджанцев, а затем по борьбе против Красной Армии».