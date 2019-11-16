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10:54   16 Ноября 2019
Россия

Международный туристский форум SIFT-2019 пройдет в Сочи

Международный туристский форум SIFT-2019 пройдет в Сочи

Международный туристский форум SIFT состоится в Сочи с 21 по 22 ноября. В городе соберутся специалисты туристической индустрии, в первую очередь — туроператоры и турагенты из различных регионов России.

Впервые площадкой для проведения форума станет многофункциональный комплекс «Роза Холл». Форум SIFT — единственная в стране деловая площадка для профессионалов внутреннего и въездного туризма. Мероприятие проводится в шестой раз. Особенностью этого года станет интеграция нескольких мероприятий, отметили организаторы.

С 20 по 22 ноября в Сочи пройдет Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов, с 21 по 22 ноября — XXVI Международная туристская выставка «Курорты и туризм. Сезон 2019-2020», XX Международная специализированная выставка «Гостинично-ресторанный бизнес 2019».

В рамках форума состоится пленарное заседание, в котором примут участие представители профильных ведомств федерального и регионального уровней, а также дискуссионные и обучающие мероприятия, встречи, презентации, общение в формате «вопрос-ответ».

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Автор: Арсений Аскольский
#форум #туризм #сочи

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