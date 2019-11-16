Победителей всероссийского проекта «Героям — быть!» назовут 3 декабря, подведение итогов состоится в Москве в Omega Rooftop.

Пятый юбилейный всероссийский проект «Героям — быть!» посвящен простым людям и их поступкам, которые поменяли жизни других людей и спасли их. Проект стартовал четыре года назад, сейчас он охватывает 65 российских регионов. Благодаря проекту россияне больше узнают о волонтерском движении и существующих рабочих специальностях в стране.

В 2019 году на конкурс подали 111 заявок, из них 18 — от благотворительных фондов и НКО. Номинантами стали сотрудники 20 предприятий страны. Их выбирали сначала при помощи онлайн-голосования, а затем свое мнение высказали члены жюри. По мнению организаторов, в этом году было сложно определиться с победителями, так как все участники вдохновили, восхитили и заставили сопереживать.

В проекте предусмотрено девять номинаций, среди которых как волонтерская работа, так и военно-патриотическая деятельность. Шорт-лист проекта можно увидеть на сайте http://www.tobehero.ru/.