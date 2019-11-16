Коллектор назвал способы избежать просрочек по кредиту

Вице-президент СРО «Национальной ассоциации профессиональных коллекторов» Александр Морозов посоветовал россиянам перед тем, как взять кредит, убедиться , что оставшейся после выплаты суммы хватит на жизнь. Специалист призвал проанализировать финансовые возможности и понять, сложно ли жить с долговой нагрузкой.

Об этом пишет РИА Новости. Эксперт выразил мнение, что платеж по кредиту не должен превышать 30–40 процентов от дохода. Морозов также порекомендовал заемщикам тщательно изучить договор, чтобы понять права и обязанности. Всего четверть людей внимательно читают документы перед тем, как взять кредит.

Эксперт призвал убедиться, что при закрытии кредита выплачена вся сумма. Даже оставшиеся 100 рублей могут считаться просроченной задолженностью, резюмировал Морозов.