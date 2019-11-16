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10:10   16 Ноября 2019
Россия

Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников в российских регионах. Документ в ГД внесли парламентарии республики Северная Осетия — Алания.

Авторы законопроекта предлагают внести ряд изменений, которые позволят установить минимальную планку зарплаты для работников бюджетной сферы. В частности, это коснется учителей, медработников, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, которые трудятся в сфере культуры. Документ отражает, что зарплата бюджетников не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Согласно «майским указам» Владимира Путина, в течение шести лет с 2012 года средние зарплаты бюджетников должны быть увеличены на 100-200 процентов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #экономика

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