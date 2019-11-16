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Билл Гейтс вновь возглавил список миллиардеров Bloomberg

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9:48   16 Ноября 2019
Весь мир

Билл Гейтс вновь возглавил список миллиардеров Bloomberg

Билл Гейтс вновь возглавил список миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вновь возглавил список миллиардеров Bloomberg. Агентство подсчитало состояние самых богатых людей планеты и определило, что сумма на счетах Гейтса больше, чем у остальных.

Гейтс оказался на первом месте благодаря контракту с Пентагоном, сумма которого составила 10 миллиардов долларов. За эту сумму компания создаст «облачную» инфраструктуру для хранения данных американского ведомства.

На второй строчке находится глава Amazon Джефф Безос, его состояние оценили в 109 миллиардов долларов. Тройку лидеров рейтинга занял президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бенуа Арно. Издание насчитало у него 103 миллиарда долларов в активах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #весь мир #билл гейтс

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