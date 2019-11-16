Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вновь возглавил список миллиардеров Bloomberg. Агентство подсчитало состояние самых богатых людей планеты и определило, что сумма на счетах Гейтса больше, чем у остальных.

Гейтс оказался на первом месте благодаря контракту с Пентагоном, сумма которого составила 10 миллиардов долларов. За эту сумму компания создаст «облачную» инфраструктуру для хранения данных американского ведомства.

На второй строчке находится глава Amazon Джефф Безос, его состояние оценили в 109 миллиардов долларов. Тройку лидеров рейтинга занял президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бенуа Арно. Издание насчитало у него 103 миллиарда долларов в активах.