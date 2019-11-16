Курдские радикалы выпускали террористов ИГ* из тюрем Сирии по инструкции США — эксперт

Курдские радикалы выпускали террористов ИГ* (запрещено в РФ) из тюрем Сирии по инструкции США, в этом уверен член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов. По его словам, это дает право со скепсисом относиться к тому, как Вашингтон призывает сотрудничать с курдскими террористами в Сирии.

По мнению эксперта, США контролирует каждый шаг курдских террористов в Сирии, фактически они работают как наемники и помогают Вашингтону зарабатывать деньги, находясь на чужой территории. Соколов отмечает, что курдские радикалы делают только то, что им прикажут США, они действуют по указке и их деятельность в Сирии без поддержки извне невозможна.

Эксперт отмечает, что Госдеп США предлагает другим странам тоже начать сотрудничество с курдскими террористами в Сирии в вопросе репатриации членов ИГ*, но пока сложно ответить, последует ли кто-то этому совету.

«Другим странам предлагают сотрудничать по факту с курдскими бандформированиями, которые являются террористами, о чем известно в мировом сообществе», — передает слова Константина Соколова «Слово и Дело».

Соколов говорит, что генеральный план США в Сирии провалился, и остальные страны это понимают, поэтому Вашингтону теперь придется искать что-то новое, чтобы требовать от остальных подчинения.

Курдские боевики стали освобождать террористов ИГ* из сирийских тюрем, некоторых из них позднее арестовали на территории Ирака.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.