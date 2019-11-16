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9:28   16 Ноября 2019
Россия

Суд арестовал до 14 января гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Суд арестовал до 14 января гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Благовещенский городской суд арестовал до 14 января гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске. Речь идет о руководителе предприятия «Сириус-А» Сергее Андрющенко.

Андрющенко предъявили обвинение в том, что его частное охранное предприятие оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности. По версии следователей, в ЧОПе работал охранник, который не имел разрешения на охранную деятельность, именно он был на посту в строительном колледже Благовещенска, где 19-летний молодой человек устроил стрельбу.

Защита Андрющенко настаивала на том, что в виде меры пресечения необходимо назначить домашний арест, так как мужчина является ветераном боевых действий, у него положительная характеристика, также он воспитывает несовершеннолетних детей.

В среду, 14 ноября, 19-летний Данил Засорин пришел в строительный колледж Благовещенска с охотничьим ружьем и стал стрелять по людям. В результате один человек погиб, пятеро пострадали. Сам Засорин совершил самоубийство, когда его попросили сдаться. Сейчас охранник колледжа задержан, оказалось, что у него не было разрешения на охранную деятельность.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #благовещенск

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