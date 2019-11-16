США вместе с курдскими боевиками разожгли международный скандал, воруя нефть у Сирии

Крымский эксперт Владимир Джаралла заявил журналу «Слово и Дело», что международное давление должно заставить Вашингтон убрать с территории Сирии своих военных, занимающихся «разбоем и грабежом» сирийской нефти.

По его словам, происходящее на нефтяных месторождениях САР переросло в международный скандал. Уже не только противники, но и союзники США осознали аморальность политики Вашингтона. Это, вероятнее всего, и станет фактором постепенного давления, который вынудит американцев покинуть месторождения.

Ранее на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил, что Штаты должны вернуть нефтегазовые объекты, по праву принадлежащие сирийскому народу, и избавить республику от своего незаконного присутствия.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный контингент уйдет из САР, но позже добавил, что часть военнослужащих останется якобы для «защиты» нефтяных объектов от террористов ИГ*. Однако Минобороны РФ доказало при помощи фотоснимков, что истинной целью американцев была контрабанда сирийской нефти и спонсирование за счет прибыли лояльных им курдских бандформирований.

Джаралла уверен, что вырученные США посредством грабежа средства никто никогда не вернет населению Сирии.

«Понятно, что это тот случай, когда тот, кто украл ничего компенсировать не будет, просто потому что он уверен в своей безнаказанности и потому что никто его принудить не может», – подводит итог эксперт.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.