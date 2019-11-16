Немецкий депутат считает, что НАТО переживает экзистенциальный кризис

НАТО сейчас переживает экзистенциальный кризис, превратившись в «тень» самого себя, пишет в статье для журнала Der Spiegel депутат Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» и член комитета парламента ФРГ по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

«НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность», — считает немецкий политик.

Также автор материала согласен с утверждением французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Он отмечает, что интересы членов альянса разошлись, и он более не способен обеспечивать их безопасность. В частности, стратегические разногласия между странами — участницами НАТО проявляются и в отношениях с Россией.

По мнению Триттина, необходимо «преодолеть ностальгию по НАТО в пользу реальной политики».