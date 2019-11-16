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 Грабеж США чужой нефти может вызвать народное сопротивление в Сирии

Грабеж США чужой нефти может вызвать народное сопротивление в Сирии
6:45   16 Ноября 2019
Весь мир

Грабеж США чужой нефти может вызвать народное сопротивление в Сирии

Грабеж США чужой нефти может вызвать народное сопротивление в Сирии

Востоковед Андрей Онтиков заявил изданию «ПолитРоссия», что американское присутствие в Сирии противоречит нормам международного права, и Россия совершенно справедливо призвала Вашингтон вернуть республике незаконно захваченные нефтегазовые месторождения и покинуть регион.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый зампред России Дмитрий Полянский, подчеркнув, что для сирийского народа нефтяной «бизнес» США является «разбоем и грабежом», поэтому возврат ресурсов их законным владельцам «стал бы реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны».

Онтиков напомнил, что военные США вошли в страну без разрешения официального Дамаска и соответствующей резолюции ООН, поэтому, несомненно, их действия в САР являются незаконными.

Востоковед считает, что Москва может воздействовать на ситуацию методами дипломатии.

«Нужно усилить информационное давление – через средства массовой информации.  Нужно продолжать дипломатическое воздействие – через политиков, военных. То есть Россия в настоящее время действует в правильном ключе», – заявил он.

В завершение, Онтиков допускает, что откровенно грабительская политика США может спровоцировать в Сирии всплеск народного сопротивления. По его словам, об этом часто упоминают сирийские эксперты.

«Это, конечно, чисто гипотетическая мысль, но если сирийцам удастся противостоять американцам не силами регулярной армии, а летучими повстанческими отрядами, которые будут устраивать засады на колонны, перевозящие нефть, то в какой-то момент это вынудит Вашингтон заняться подсчетами и решать, что выгоднее – оставаться на «насиженных» нефтеносных местах или покидать регион», — подытожил востоковед.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #нефть

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