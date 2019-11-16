Пять человек стали жертвами столкновений в Кочабамбе в Боливии

Пять человек стали жертвами столкновений в боливийском департаменте Кочабамба в ходе протестов против временного президента Боливии Жанин Аньес, десятки получили ранения, пишет газета Pagina 7.

Причиной гибели людей стали огнестрельные ранения.

По данным издания, полиция утверждает, что не применяла оружие, только химические средства для усмирения протестующих, и обвиняет в данной ситуации военных. Правоохранители отмечают, что сами протестующие также имели при себе оружие.