США действуют в Сирии по примеру ИГ*, воруя у нее нефть

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил изданию iReactor, что требования России к США прекратить грабеж сирийской нефти, полностью обоснованы, поскольку американцы ведут себя не лучше террористов.

Про его словам, заявление России полностью отвечает духу и нормам международного права и задачам ООН как структуры, отстаивающей интересы суверенных народов, входящих в организацию.

Он напомнил, что факт кражи нефти доказан фотографиями, опубликованными Минобороны РФ. Ситуация усугубляется тем, что США фактически оккупировали территорию Сирии без объявления войны, без согласия сирийского народа, без одобрения ООН. Официальный Дамаск, разумеется, не давал Вашингтону разрешение на размещение в республике своего воинского контингента и эксплуатацию национальных природных ресурсов.

Прикрываясь «борьбой с международным терроризмом», США преследуют банальные экономические интересы, захватывая чужие земли для кражи полезных ископаемых. Их политика ничем не отличается от действий международных террористов, которые точно так же грабили Сирию.