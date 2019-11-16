Террористы ПНС Ливии разделились на военных и полицейских

Так, силовые структуры Триполи фактически представляют собой сплав радикальных структур, за которыми тянется шлейф из торговли оружием, наркотиками, рэкета, похищений и прочих тяжких преступлений.

К примеру, «Батальон революционеров Триполи» под командованием Хайтэма ат-Таджури насчитывает около двух тысяч «штыков». Бойцы известны приверженностью радикальным течениям в исламе и бизнесом на алкоголе и наркотиках. Лидер группировки в докладе СБ ООН от 2016 года обвиняется в вымогательствах и похищениях людей.

Известная похищением российских граждан банда под названием «Специальные силы Сдерживания» (RADA) под командованием Абд аль-Рауфа Карра обвиняется ООН в пытках, незаконных арестах и казнях. В сентябре 2018 года RADA заподозрили в связях с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), после того, как последние атаковали офис Национальной нефтяной корпорации.

Нападавшие джихадисты прошли через подконтрольную RADA тюрьму Митига, что указывает на связь группировок. Более того, из двух с половиной тысяч боевиков RADA от 300 до 500 человек — бывшие члены террористических банд. В их рядах брат смертника, устроившего теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере.

Помимо упомянутых выше группировок в структуру так называемого МВД входят и другие исламистские отряды, образуя широкую зонтичную структуру. Во главе «ведомства» стоит ставленник боевиков из Мисураты Фатхи Башага.

Сборная «МВД» на деле не подчиняется «премьер-министру» террористического ПНС Ливии Файезу Сарраджу. Да и сам он не только премьер, но и «министр обороны». Его министерство также не монолитно. Делится на несколько исламистских группировок, которые объединяет вражда «МВД». Группировка «Аль-Бугра», ранее называвшаяся «33-й бригадой» под командованием Башира Халфалла сформировалась из террористов ИГ и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). «Аль-Бугра» участвовала в столкновениях с вышеупомянутыми боевиками RADA из структуры «МВД».

Член другого крупного объединения из состава «Минобороны» ПНС — группировки «Зинтан» Усама аль-Джувейли обвиняется в массовых убийствах в городе Зинтан. Его брат связан с «Аль-Каидой».

Сам министр «обороны» и премьер в одном лице Саррадж – ставленник тех сил Запада, в чьих интересах сохранить статус кво очага терроризма в Ливии: с наркотрафиком, расправой над беженцами, торговлей оружием и людьми.