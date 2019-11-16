«Ъ» пишет о готовности России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда

Россия согласна вернуть Украине суда, задержанные в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы в Керченском проливе, до 9 декабря, когда состоится саммит «Нормандской четверки» в Париже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации источников газеты, данное решение уже принято. Катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» будут отбуксованы в согласованное место, где их встретят три украинских буксира. В настоящее время представители силовых и внешнеполитических ведомств Украины и РФ согласовывают дату и точные координаты точки передачи кораблей.

Решение объясняется тем, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направились из Черного моря к Керченскому проливу, игнорируя законные требования российских властей остановиться. Корабли и их экипажи были задержаны, 7 сентября моряков передали украинской стороне согласно договоренности об обмене заключенными.