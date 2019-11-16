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Враждующие группировки террористов ПНС Ливии сплотил страх перед тюрьмой при Хафтаре

Враждующие группировки террористов ПНС Ливии сплотил страх перед тюрьмой при Хафтаре

 Эксперт объяснил утратой контроля над Ливией слова Госдепа об интересах РФ в стране

Эксперт объяснил утратой контроля над Ливией слова Госдепа об интересах РФ в стране
2:23   16 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт объяснил утратой контроля над Ливией слова Госдепа об интересах РФ в стране

Эксперт объяснил утратой контроля над Ливией слова Госдепа об интересах РФ в стране

Политолог Юрий Самонкин в беседе с Nation News назвал заявление Госдепартамента США о российских интересах и военных в Ливии провокацией. По словам эксперта, Россия вправе ответить на эти слова.

Самонкин напомнил, что МИД и Минобороны всегда делают официальное заявление о военном присутствии в той или иной стране, и по Ливии такого заявления никто не делал.

«На мой взгляд, это провокация», — оценил он заявление Госдепа.

По мнению политолога, провокацией Вашингтон пытается оправдать утрату региона, возникшее из-за желания «распространить демократию» в Ливии, и тем самым переложить ответственность за происходящее на другие страны.

В настоящий момент Триполи и часть северо-запада Ливии находится под контролем террористов Правительства национального согласия, замешанного в активном взаимодействии с террористическими организациями «Братья-мусульмане»*, «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*. На востоке страны правит избранная демократическим путем Палата представителей.

В начале апреля 2019 года Ливийская Национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию по освобождению Триполи. По сообщениям западных СМИ, бороться с террористами помогает ЧВК «Вагнера», но эти данные не подтверждены.

* Запрещены в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #ливия

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