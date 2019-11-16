Эксперт объяснил утратой контроля над Ливией слова Госдепа об интересах РФ в стране

Политолог Юрий Самонкин в беседе с Nation News назвал заявление Госдепартамента США о российских интересах и военных в Ливии провокацией. По словам эксперта, Россия вправе ответить на эти слова.

Самонкин напомнил, что МИД и Минобороны всегда делают официальное заявление о военном присутствии в той или иной стране, и по Ливии такого заявления никто не делал.

«На мой взгляд, это провокация», — оценил он заявление Госдепа.

По мнению политолога, провокацией Вашингтон пытается оправдать утрату региона, возникшее из-за желания «распространить демократию» в Ливии, и тем самым переложить ответственность за происходящее на другие страны.

В настоящий момент Триполи и часть северо-запада Ливии находится под контролем террористов Правительства национального согласия, замешанного в активном взаимодействии с террористическими организациями «Братья-мусульмане»*, «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*. На востоке страны правит избранная демократическим путем Палата представителей.

В начале апреля 2019 года Ливийская Национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию по освобождению Триполи. По сообщениям западных СМИ, бороться с террористами помогает ЧВК «Вагнера», но эти данные не подтверждены.

* Запрещены в РФ.