Враждующие группировки террористов ПНС Ливии сплотил страх перед тюрьмой при Хафтаре

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, установившее власть террористов в Триполи и на части северо-запада страны, не так уж и монолитно. Федеральное агентство новостей опубликовало лонгрид с досье на силовые ведомства ПНС.

«МВД» и «Минобороны» пестрят выходцами из бандформирований запрещенных в России террористических организаций от «Исламского государства» до «Аль-Каиды», и оба враждуют между собой. Не из-за взглядов, за деньги и власть.

Известен инцидент, когда подконтрольная «Минобороны» «Аль-Бугра» пыталась освободить несколько узников тюрьмы Митига, где удерживаются и российские социологи. Охранники тюрьмы из группировки «МВД» RADA, дали им бой.

Примечательно, что сам министр обороны, он же премьер ПНС Файез Саррадж под давлением силовых структур признавал «Аль-Бугру» протеррористической: по бумагам распустил, на деле же сохранил в рядах ведомства.

Конкурирующее с «Минобороны» за насилие ведомство «МВД» возглавляет ставленник мисуратских боевиков Фатхи Башага. Премьер Саррадж его не выбирал, его ему навязали альянсом косвенно связанных друг с другом радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи, который и представляет собой структура «МВД».

Своими боевиками обладает «Центробанк» ПНС Ливии, не доверяя охрану финансов ни «МВД», ни «Минобороны». Их группировка носит название «Боевая группа Мисраты» и сформирована из «Братьев мусульман» (запрещенная и признанная террористической организация в России).

Известна также сообщениями в новостях «Береговая охрана ПНС», представленная боевиками «Аль-Биджа». Берега они охраняют, согласно данным группы экспертов ООН, итальянские от беженцев из страны. На их счету обстрелы и затопления плавсредств. А за ними – итальянские спецслужбы.

Интересы бандформирований, выдающих себя за министерства и ведомства, в Триполи, спустя 8 лет после гибели Муамара Каддафи, постоянно пересекаются. Но с апреля 2019 года, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) под началом Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию, конфликты между группировками в Триполи стихают. Главари понимают, что междоусобица приведет их в тюрьму.