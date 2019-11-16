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Враждующие группировки террористов ПНС Ливии сплотил страх перед тюрьмой при Хафтаре

Враждующие группировки террористов ПНС Ливии сплотил страх перед тюрьмой при Хафтаре

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3:15   16 Ноября 2019
Весь мир

Враждующие группировки террористов ПНС Ливии сплотил страх перед тюрьмой при Хафтаре

Враждующие группировки террористов ПНС Ливии сплотил страх перед тюрьмой при Хафтаре

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, установившее власть террористов в Триполи и на части северо-запада страны, не так уж и монолитно. Федеральное агентство новостей опубликовало лонгрид с досье на силовые ведомства ПНС. 

«МВД» и «Минобороны» пестрят выходцами из бандформирований запрещенных в России террористических организаций от «Исламского государства» до «Аль-Каиды», и оба враждуют между собой. Не из-за взглядов, за деньги и власть.

Известен инцидент, когда подконтрольная «Минобороны» «Аль-Бугра» пыталась освободить несколько узников тюрьмы Митига, где удерживаются и российские социологи. Охранники тюрьмы из группировки «МВД» RADA, дали им бой.

Примечательно, что сам министр обороны, он же премьер ПНС Файез Саррадж под давлением силовых структур признавал «Аль-Бугру» протеррористической: по бумагам распустил, на деле же сохранил в рядах ведомства. 

Конкурирующее с «Минобороны» за насилие ведомство «МВД» возглавляет ставленник мисуратских боевиков Фатхи Башага. Премьер Саррадж его не выбирал, его ему навязали альянсом косвенно связанных друг с другом радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи, который и представляет собой структура «МВД».

Своими боевиками обладает «Центробанк» ПНС Ливии, не доверяя охрану финансов ни «МВД», ни «Минобороны». Их группировка носит название «Боевая группа Мисраты» и сформирована из «Братьев мусульман» (запрещенная и признанная террористической организация в России).

Враждующие группировки террористов ПНС Ливии сплотил страх перед тюрьмой при ХафтареИзвестна также сообщениями в новостях «Береговая охрана ПНС», представленная боевиками «Аль-Биджа». Берега они охраняют, согласно данным группы экспертов ООН, итальянские от беженцев из страны. На их счету обстрелы и затопления плавсредств. А за ними – итальянские спецслужбы. 

Интересы бандформирований, выдающих себя за министерства и ведомства, в Триполи, спустя 8 лет после гибели Муамара Каддафи, постоянно пересекаются. Но с апреля 2019 года, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) под началом Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию, конфликты между группировками в Триполи стихают. Главари понимают, что междоусобица приведет их в тюрьму.

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Автор: Антон Долохов
#ливия #террористы #хафтар #пнс ливии

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