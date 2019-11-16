Стратегия США основана на теневой экономике, поэтому они продолжат красть нефть у Сирии
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал изданию iReactor, что стратегия США основана на поддержании криминальной теневой экономики в мире вообще и в Сирии в частности, поэтому Вашингтон заинтересован в продолжении контрабанды сирийской нефти.
Ранее российская военная полиция высадилась на аэродром на севере Сирии, брошенный американскими военнослужащими после начала операции Турции «Источник мира» против курдских радикалов. Этот аэродром использовался, в частности, для военной помощи курдским боевикам, находящимся под покровительством США и оккупировавшим сирийские нефтяные объекты на северо-востоке республики.
Американцы вместе с курдами варварски эксплуатируют чужие месторождения, занимаясь контрабандой нефти, по праву принадлежащей сирийскому народу, и не собираются покидать территорию САР.
Заявления властей США о том, что их военный контингент покинули север Сирии, далеки от истины. В действительности они передислоцировали свои силы в провинцию Дейр-эз-Зор, где находятся нефтегазовые объекты, прибегнув также к услугам наемников печально известной ЧВК Blackwater, которые занимались массовыми убийствами мирных жителей и грабежом в Ираке.
Перенджиев заявил, что мировое сообщество должно указать Вашингтону на его место. Сейчас цель США — выкачать как можно больше сирийской нефти. В этом задействованы, по данным эксперта, и израильские бизнесмены.
«Надо понимать, что это все неофициальная экономика, это теневая экономика. И не просто теневая или беловоротничковая, а непосредственно черная экономика, исключительно криминальная», — подытожил политолог.