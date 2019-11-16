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1:47   16 Ноября 2019
Весь мир

Помпео предлагает гордиться «успехами» США в Сирии, игнорируя факт наглой кражи ее нефти

Помпео предлагает гордиться «успехами» США в Сирии, игнорируя факт наглой кражи ее нефти

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что американцы могут гордиться своими «достижениями» в Сирии, а решение президента страны Дональда Трампа о выводе части американских военнослужащих было правильным, забывая о том, что оставшиеся в САР военные оккупировали нефтяные месторождения на северо-востоке республики и продолжают воровать чужую нефть.

Об этом он заявил в пятницу, выступая в Университете Райса в Хьюстоне, отрывки его речи транслировала местная радиостанция KPRC (Кей-пи-ар-си).

«Наши цели были достигнуты, — сказал глава Госдепа США. — Мы обеспечивали воздушное прикрытие операций, и это стало важным элементом, обеспечившим успех операции. Америка должна гордиться тем, чего мы там добились».

Помпео заявил, что даже после вывода военного контингента США угроза безопасности отсутствует, поскольку у Вашингтона есть существенные силы в Ираке и Сирии.

Напомним, в конце октября американский лидер Дональд Трамп сообщил о выводе военнослужащих США из района проведения спецоперации Турции «Источник мира» на севере Сирии, отметив, что сохранит контроль над нефтяными объектами в провинции Дейр-эз-Зор. Минобороны РФ обнародовало снимки, доказывающие, что американцы занимаются контрабандой сирийской нефти. На фотографиях видно, как колонны грузовиков в сопровождении военных США движутся за границу Сирии. Также на «защиту» нефтяных  месторождений из Ирака на восточный берег реки Евфрат прибыли наемники американской ЧВК Blackwater.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #нефть #помпео

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