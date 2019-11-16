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 Косачев назвал угрозы США Египту из-за дружбы с РФ «очередным уроком общения с Западом»

Косачев назвал угрозы США Египту из-за дружбы с РФ «очередным уроком общения с Западом»
0:37   16 Ноября 2019
Весь мир

Косачев назвал угрозы США Египту из-за дружбы с РФ «очередным уроком общения с Западом»

Косачев назвал угрозы США Египту из-за дружбы с РФ «очередным уроком общения с Западом»

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что своими угрозами в адрес Египта в случае его военно-технического сотрудничества с Россией Вашингтон преподает Москве очередной урок общения с Западом.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон и Госдепартамент США обратились с посланием к руководству Египта, в котором предупредили об опасности санкций в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35. Сообщение о подписании Россией и Египтом контракта на поставку самолетов появилось в апреле в газете «Коммерсант», но официального подтверждения этой информации так и не поступило. По словам источников издания, речь идет о поставке «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, которая может начаться уже в 2020–2021 годах.

Косачев написал в Facebook, что поведение Соединенных Штатов «не просто неэтичное, но откровенно хамское по отношению к суверенному государству».

Сенатор добавил, что не так давно американцы точно так же давили на Турцию в вопросе о приобретении российских комплексов С-400. На встрече президентов двух стран Дональд Трамп упорно акцентировал внимание на «серьезных трудностях», которые создает решение Анкары.

Косачев напомнил, что такое явное и сильное давление проявилось, «когда те всего лишь захотели купить вооружения не там, где «положено», а там, где выгодно».

При этом, по словам политика, когда Россия долгие годы выражала недовольство не просто закупками, но вступлением соседних и партнерских стран во враждебный России военный альянс НАТО, то западные политики и СМИ с возмущением заявляли: «Не смейте вмешиваться в суверенный выбор других государств!».

«Оказывается, «суверенный» — это когда в пользу Запада. Когда же речь идет о любом другом выборе, то можно и санкциями пригрозить, и на суверенитет наплевать. Еще один урок общения с Западом», — подытожил Косачев.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #египет

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