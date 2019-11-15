Твит Трампа о бывшем после на Украине не был угрозой, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого лома Стефани Гришэм заявила, что твит, опубликованный президентом США Дональдом Трампом о бывшем после США на Украине Мари Йованович не являлся угрозой в адрес дипломата.

Ранее американский лидер написал в своем микроблоге Twitter, что везде, куда отправлялась Йованович, все всегда заканчивалось плохо. Комментируя это высказывание президента, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что это была угроза в адрес свидетеля – так как Мари Йованович в пятницу дает в конгрессе показания в рамках расследования по импичменту, который демократы намерены объявить Трампу.

Однако, по словам Стефани Гришэм, высказывание Трампа не было угрозой в адрес Йованович, это было частное мнение, на которое президент имеет полное право.

«Это не судебный, а двухпартийный политический процесс или, если говорить более точно, совершенно незаконный фарс, направленный против президента», - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее в конгрессе прошла серия закрытых слушания в рамках процедуры начала процесса импичмента действующему президенту. С пятницы же американские телеканалы транслируют начавшуюся дачу показаний в открытом режиме.

Демократы пытаются доказать, что Трамп пытался навязать Украине необходимость расследования против своего возможного противника на предстоящих президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына, угрожая в противном случае лишить Киев военной помощи.

Трамп подобные обвинения отвергает, указывая, что Джо Байден занимая при предыдущем президенте США Бараке Обаме должность вице-президента, препятствовал расследованию дела против бенефициара энергетической компании Burisma, в которой работал его сын, ультимативным путем добившись увольнения украинского генпрокурора.