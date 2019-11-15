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22:46   15 Ноября 2019
Весь мир

Помпео обвинил Китай в кибератаках против НАТО

Помпео обвинил Китай в кибератаках против НАТО

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в пятницу, что отношения между НАТО и Китаем – это проблема, которая в последнее время привлекает все больше внимания.

В частности, американский госсекретарь, выступая в Хьюстоне в институте Бейкера, обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций Североатлантического альянса и осуществлении кибератак против организации.

«Одна из проблем, на которую НАТО сейчас обращает внимание, это то, какие отношения НАТО имеет с Китаем. Да, НАТО не была создана для этого, но киберугрозы не ограничены географическими рамками. НАТО противостоит попыткам Китая подорвать ее безопасность, безопасность ее коммуникаций», - подчеркнул Помпео.

Также глава Госдепа добавил, что именно по этой причине в НАТО назрели перемены, которые позволят альянсу адаптироваться к новым угрозам.

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Автор: Александр Люблинский
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