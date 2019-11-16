Хиллари Клинтон связала рост издевательств в школах США с поведением Трампа

Член Демократической партии США Хиллари Клинтон считает рост издевательств в школах США виной Трампа, «24\7 конфликтующего по всем вопросам». Об этом сообщает Daily Mail.

«У нас произошел всплеск издевательств в американских школах. Во многом это вызвано поведением нашего президента, 24\7 конфликтующего по всем вопросам», – сказала она 15 ноября на собрании о бедственном положении женщин в университете Суонси.

Клинтон также обратила внимание на критику «женоненавистника» в Сети, которая мешает женщинам идти в политику. Она отметила, что общественность не должна оставлять вопрос запугивания женщин без внимания. В настоящий момент Клинтон продолжает свой тур с изданием «Книга бесстрашных женщин», которую она написала вместе со своей дочерью Челси.

«К сожалению, атмосфера в интернете крайне женоненавистная, так как, видимо, люди, в основном, мужчины, хотя и не только, проводят свое время в поисках преуспевших в чем-либо женщин и не могут с этим смириться», – добавила Клинтон.

Экс-кандидат в президенты считает, что президент США не должен так агрессивно себя вести, ведь он подает дурной пример подрастающему поколению.

«Дети впитывают эти сигналы», – уверена Клинтон.

Напомним, что в 2016 году Хиллари Клинтон проиграла выборы Дональду Трампу.