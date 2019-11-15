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 Представитель Еврокомиссии ответила на слова Путина о транзите газа через Украину

Представитель Еврокомиссии ответила на слова Путина о транзите газа через Украину
23:29   15 Ноября 2019
Весь мир

Представитель Еврокомиссии ответила на слова Путина о транзите газа через Украину

Представитель Еврокомиссии ответила на слова Путина о транзите газа через Украину

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге заявила, что ЕК «сохраняет спокойствие» на фоне заявления российского лидера Владимира Путина о риске завершения транзита газа через территорию Украины.

 

«Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение», — подчеркнула представитель ЕК.

Напомним, на саммите БРИКС в Бразилии президент России сообщил, что в вопросах транзита газа через Украину не все зависит от Москвы, соответственно, есть риск его остановки. Путин отметил, что российская сторона готова взаимодействовать с Киевом как по транзиту, так и по поставкам газа, и согласна снизить цену на голубое топливо на 25 % при условии прямых поставок. Президент подчеркнул, что претензии украинского «Нафтогаза» к «Газпрому» только накаляют обстановку.

Срок действия контрактов на поставку и транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. Перспективы заключения нового договора обсуждаются в ходе трехсторонних встреч с участием Москвы, Киева и ЕК. Россия подчеркивает, что соглашение должно быть выгодным в финансовом плане, а Украине необходимо представить план модернизации своей ГТС. Также государственные нефтегазовые компании двух стран обязаны уладить споры в международных арбитражах.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #газ #еврокомиссия

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