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 Макрон заявил, что Киев выполнил все условия для встречи в «нормандском» формате

Макрон заявил, что Киев выполнил все условия для встречи в «нормандском» формате
22:25   15 Ноября 2019
Весь мир

Макрон заявил, что Киев выполнил все условия для встречи в «нормандском» формате

Макрон заявил, что Киев выполнил все условия для встречи в «нормандском» формате

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в пятницу телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявив ему, что Киев выполнил все необходимые условия для проведения встречи «нормандской четверки».

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате состоялся". В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже», - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, президенты Франции и Украины скоординировали работу по подготовке «содержательного наполнения» предстоящей встречи. Кроме того, Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора проинформировал Эммануэля Макрона о ситуации с безопасностью на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе.

«Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской республики на Украину», - добавили в пресс-службе украинского лидера.

Макрон заявил, что Киев выполнил все условия для встречи в «нормандском» формате

Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на Елисейский дворец, что встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины – в так называемом «нормандском» формате – состоится в Париже 9 декабря. При этом в кабинете канцлера Германии сообщили, что Ангела Меркель примет в саммите участие.

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Автор: Александр Люблинский
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