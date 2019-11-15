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21:32   15 Ноября 2019
Общество

Боб Джек раскрыл плюсы и минусы фильмов дополненной реальности для взрослых

Боб Джек раскрыл плюсы и минусы фильмов дополненной реальности для взрослых

Режиссер фильмов для взрослых Боб Джек рассказал, что цифровые технологии помогают не только развивать этот жанр кино, но и в большей степени позволяют обучить человека и способствовать укреплению семейных отношений. Своим мнением он поделился с «Политикой Сегодня».

«Этот жанр сам по себе двигает прогресс. Все новинки из фильмов для взрослых могут чему-то научить, с научной точки зрения. Укреплению семьи поможет, потому что партнер меньше гулять будет», — заметил собеседник агентства.

Однако отношения с цифровым партнером могут и навредить человеку. Поскольку это сделает его менее коммуникативным.

«С другой стороны это где-то может навредить, потому что будет заменять реальную жизнь. Человек и так ленивый сейчас, чтобы встретиться и поехать куда-то, познакомиться. И если будут такие варианты удовлетворения, то может понизить мотивацию [общаться с противоположным полом]», — рассказал режиссер.

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Автор: Валерия Крутецкая
#технологии #прогресс #семья #фильмы для взрослых

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