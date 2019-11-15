Боб Джек раскрыл плюсы и минусы фильмов дополненной реальности для взрослых

Режиссер фильмов для взрослых Боб Джек рассказал, что цифровые технологии помогают не только развивать этот жанр кино, но и в большей степени позволяют обучить человека и способствовать укреплению семейных отношений. Своим мнением он поделился с «Политикой Сегодня».

«Этот жанр сам по себе двигает прогресс. Все новинки из фильмов для взрослых могут чему-то научить, с научной точки зрения. Укреплению семьи поможет, потому что партнер меньше гулять будет», — заметил собеседник агентства.

Однако отношения с цифровым партнером могут и навредить человеку. Поскольку это сделает его менее коммуникативным.