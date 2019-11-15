Эксперт назвал апартеидом запрет русского языка в частных школах Латвии

Посольство РФ в Латвии осудило решение Конституционного суда республики о запрете русского языка в частных школах. Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин прокомментировал новый закон латвийского государства в эфире радио Sputnik.

«Это еще одно свидетельство того, что латвийская система очень избирательно и специфично трактует нормы международного права, призванные защитить представителей нацменьшинств. У русскоязычных детей отняли последнюю возможность получить образование на родном языке в собственной стране даже на коммерческой основе», – говорится в заявлении посольства РФ.

Согласно принятым Сеймом Латвии в марте 2018 года поправкам, полный переход на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Шишкин назвал происходящее в Латвии апартеидом.

«Произошло то, что предсказывалось всеми специалистами. Да Латвия, собственно, и не скрывала, что она взяла курс на вытеснение всего русского. В Латвии официально общество разделено на две части, то есть введен апартеид. Люди поражены по этническому признаку, и поражены, в основном, русские», – отметил эксперт.

Также Шишкин указал, что все надежды на то, что в составе Евросоюза Латвия пересмотрит свою категоричную политику, не оправдались.

«Евросоюз всего этого в упор не видит», – пояснил он.

Русский язык, который является родным для 40% населения, в Латвии считается иностранным.

В 2020 году преподавание на русском языке в латвийских школах будет практически прекращено. Более того, Сейм поддержал запрет на русскоязычное преподавание в частных вузах страны.