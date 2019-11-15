Задержанный СБУ боевик ИГ* находился в международном розыске

Один из главарей ИГ*, известный как Аль Бара Шишани, задержан в Киеве Службой безопасности Украины. Он является гражданином Грузии по имени Цезарь Тохосашвили, и его разыскивал Интерпол, сообщает в пятницу грузинская Служба госбезопасности.

Уточняется, что боевик, находящийся в международном розыске, был задержан СБУ в сотрудничестве с СГБ. Грузинские следователи установили, что в 2014 году Цезарь Тохосашвили отправился в Сирию для участия в боях против правительственной армии и в 2015 году вступил в ИГ*.

СГБ Грузии также стало известно, что Тохосашвили имел прочные связи с Тарханом Батирашвили, другим выходцем из Грузии, известным как «военный министр» ИГ* Абу Умар аш-Шишани.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.