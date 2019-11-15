Слова главы МИД республики, которая была назначена на эту должность на текущей неделе временно исполняющей обязанности главы государства Жанин Аньес, приводит информационный портал Erbol.

«Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии», - заявила министр.

При этом Карен Лонгарик добавила, что боливийские власти приняли решение разорвать с Венесуэлой дипотношения.

Напомним, в прошлое воскресенье, 10 ноября бывший президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов, не прекращающихся в стране с 20 октября.