Альшевских предложил бороться с харассментом в вузах статьями в КоаП или УК РФ

Депутат Госдумы Андрей Альшевских оценил предложение коллеги Виталия Милонова создать специальные комиссии по этике для студентов и преподавателей вузов. Такой административный орган позволил бы контролировать их интимные отношения в рамках университетской жизни.

Альшевских выступил против комиссий. Но при этом предложил внести поправки действующее законодательство, поскольку ни административной, ни уголовной ответственности за сексуальные домогательства не предусмотрено. Об этом парламентарий рассказал «Политике Сегодня».

«Если есть пробел, если определенные вещи не урегулированы, тогда надо думать не о комиссии, а о внесении поправок в действующее законодательство. И предусмотреть, чтобы этого пробела не было. Это, на мой взгляд, было бы правильнее и продуктивнее», — считает Альшевских.

Ранее Милонов в рамках экстренного круглого стола «Невских Новостей», посвященного насилию (в том числе и сексуальному), инициировал создание специальных комиссий, которые бы контролировали интимные отношения между преподавателями и студентами, не допуская принуждений к сексу. Которые, по мнению парламентария, не допустимы в образовательной среде.

«Должна быть инстанция, в которую человек мог бы пожаловаться, независимая от вуза, которая бы включила студентов, Общественную палату, депутатов, правоохранительные органы», — полагает Милонов.

Такое мнение депутат высказал в связи с недавней трагедией: экс-доцент СПбГУ Олег Соколов жестоко убил, а затем расчленил тело студентки университета Анастасии Е., с которой он долгое время сожительствовал. Сейчас он находится в СИЗО.

Более того, не только к СПбГУ сейчас приковано внимание журналистов. Другой крупный скандал разгорелся в одном из главных педагогических университетов Петербурга – РГПУ имени Герцена. В его эпицентре оказался преподаватель, а по совместительству депутат ЗакСа Северной столицы Борис Вишневский, который домогался студенток.