Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крупнейшую в России экспозицию работ Марка Шагала открыли в «Новом Иерусалиме»

Крупнейшую в России экспозицию работ Марка Шагала открыли в «Новом Иерусалиме»

 Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной

Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной
Украинские власти не признают заявление Коломойского

Украинские власти не признают заявление Коломойского

 Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт
Франция готова принять саммит в «нормандском формате» 9 декабря

Франция готова принять саммит в «нормандском формате» 9 декабря

 Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки

Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки
Крупнейшую в России экспозицию работ Марка Шагала открыли в «Новом Иерусалиме»

Крупнейшую в России экспозицию работ Марка Шагала открыли в «Новом Иерусалиме»

 Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной

Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной
Украинские власти не признают заявление Коломойского

Украинские власти не признают заявление Коломойского

 Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт
Франция готова принять саммит в «нормандском формате» 9 декабря

Франция готова принять саммит в «нормандском формате» 9 декабря

 Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки

Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки
20:38   15 Ноября 2019
Россия

Альшевских предложил бороться с харассментом в вузах статьями в КоаП или УК РФ

Альшевских предложил бороться с харассментом в вузах статьями в КоаП или УК РФ

Депутат Госдумы Андрей Альшевских оценил предложение коллеги Виталия Милонова создать специальные комиссии по этике для студентов и преподавателей вузов. Такой административный орган позволил бы контролировать их интимные отношения в рамках университетской жизни.

Альшевских выступил против комиссий. Но при этом предложил внести поправки действующее законодательство, поскольку ни административной, ни уголовной ответственности за сексуальные домогательства не предусмотрено. Об этом парламентарий рассказал «Политике Сегодня».

«Если есть пробел, если определенные вещи не урегулированы, тогда надо думать не о комиссии, а о внесении поправок в действующее законодательство. И предусмотреть, чтобы этого пробела не было. Это, на мой взгляд, было бы правильнее и продуктивнее», — считает Альшевских.

В ГД оценили предложение о комиссиях для вузов и задумались о поправках в законодательстве

Ранее Милонов в рамках экстренного круглого стола «Невских Новостей», посвященного насилию (в том числе и сексуальному), инициировал создание специальных комиссий, которые бы контролировали интимные отношения между преподавателями и студентами, не допуская принуждений к сексу. Которые, по мнению парламентария, не допустимы в образовательной среде.

«Должна быть инстанция, в которую человек мог бы пожаловаться, независимая от вуза, которая бы включила студентов, Общественную палату, депутатов, правоохранительные органы», — полагает Милонов.

Такое мнение депутат высказал в связи с недавней трагедией: экс-доцент СПбГУ Олег Соколов жестоко убил, а затем расчленил тело студентки университета Анастасии Е., с которой он долгое время сожительствовал. Сейчас он находится в СИЗО.

Более того, не только к СПбГУ сейчас приковано внимание журналистов. Другой крупный скандал разгорелся в одном из главных педагогических университетов Петербурга – РГПУ имени Герцена. В его эпицентре оказался преподаватель, а по совместительству депутат ЗакСа Северной столицы Борис Вишневский, который домогался студенток.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Антон Елизаров
#россия #политика #милонов #гд #альшевских

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...