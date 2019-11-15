Франция готова принять саммит в «нормандском формате» 9 декабря

Лидеры Франции, России, Германии и Украины встретятся на саммите «нормандского формата» на второй неделе декабря в столице Франции, Париже, сообщает Bloomberg, ссылаясь на канцелярию французского президента.

«Саммит пройдет на фоне серьезных успехов, достигнутых с лета прошлого года на переговорах с целью урегулирования конфликта на востоке Украины», — цитирует агентство часть заявления.

Помимо этого в заявлении отмечены конкретные достижения в пути к нормализации ситуации, к примеру, «вывод войск с линии соприкосновения в некоторых районах, где присутствует напряженность». Так называемая нормандская четверка занимается урегулированием ситуации в Донбассе, в нее вошли четыре государства, Россия, Украина, Франция и Германия.

«Нормандский формат» был образован в 2014 году с целью урегулирования ситуации в восточной Украине. Тогда в Нормандии (регион во Франции) прошла встреча лидеров четырех стран, а именно, Владимира Путина, Ангелы Меркель, Петра Порошенко и Франсуа Олланда. С тех пор прошла целая серия переговоров, самыми длинными из которых стали минские. Встреча состоялась в Минске в 2015 году, в ее рамах был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, а также прописаны шаги по практической реализации Минского соглашения.