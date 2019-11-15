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 Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной

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Украинские власти не признают заявление Коломойского

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 Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

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Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки
20:08   15 Ноября 2019
Весь мир

Путин посетит Турцию в начале января, сообщил помощник Эрдогана

Путин посетит Турцию в начале января, сообщил помощник Эрдогана

Официальный представитель турецкого главы Ибрагим Калын объявил о возможном визите Владимира Путина в Турцию на первой неделе января 2020 года. Кроме того, он обозначил вектор предстоящей встречи, на ней будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество государств.

«Визит в Турцию запланирован на первую неделю января. Президенты встретятся по случаю завершения работ по «Турецкому потоку», они также обсудят двусторонние отношения», — заявил помощник турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также 12 ноября заявил о предстоящей поездке Путина в Турцию. Намеченный на начало следующего года визит он описал так:

«Хорошим поводом для личных контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по «Турецкому потоку».

Последняя встреча Путина и Эрдогана прошла в городе Сочи в октябре этого года, переговоры заняли более шести часов, а принятые решения российский лидер назвал «очень важными, если не судьбоносными». Одним из наиболее важных моментов в подписанных в ходе встречи документах стала договоренность стран о том, что в зону приостановленной антитеррористической операции «Источник мира», которую Турция вела против курдских боевиков, будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #турция #турецкий поток

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