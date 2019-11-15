Крупнейшую в России экспозицию работ Марка Шагала открыли в «Новом Иерусалиме»

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» собрали уникальную коллекцию картин художника «Шагал: между небом и землей». В крупнейшей в России выставке собрано 239 работ из трех стран. Внучки знаменитого авангардиста приехали оценить выставку.

Работы художника привезли из трех стран: России, Франции и Белоруссии. Кроме того, на выставке можно увидеть экспонаты, которые могли сопровождать детство художника: лубки, изразцы, предметы быта и религиозного обихода.

«Мы стараемся сделать наши музеи наполненными смыслом, интересными работами, уникальными работами и в этом нам помогают очень много добрых людей: семьи великих художников, родственники. Сегодня для нас очень важный день», – сказал на открытии выставки губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Внучки художника Мерет и Белла Майер замели, что выставка выражает «любовь к миру и то, что важно для нас».

«Марк Шагал сейчас популярен как никогда. В глубине сердца мы понимаем, что Россия всегда была в самом сердце, в самой душе Шагала. И дорогого стоит сейчас увидеть благодаря "Новому Иерусалиму" вот этот новый подход», – сказала Мерет Майер.

В процессе создания выставки проделана колоссальная работа. Экспонаты предоставили не только «Новый Иерусалим», но и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, музей Марка Шагала в Витебске, Национальный Музей Шагала в Ницце, Музей истории евреев в России и частные коллекционеры.

«Это просто огромная работа. Она и организационная и искусствоведческая – достойна всякого уважения, потому что каждый раз это очень трудно все и придумать, и как это представить, договориться с музеями и коллекционерами, чтобы эту коллекцию собрать», – отметил в разговоре с телеканалом «360» Андрей Великанов.

Место для экспозиции выбрано неслучайно. Марк Шагал – художник белорусско-еврейского происхождения. Старый Иерусалим был для экспрессиониста знаковым местом. Художник преодолел запрет на создание иллюстраций к Библии, существовавший в традициях иудаизма. В 1977 году Шагал получил звание почетного гражданина Иерусалима.

Более детально с жизнью художника можно познакомиться из специально выпущенного каталога. Он включает в себя биографию Шагала, статьи о нем, ранее не опубликованные письма и его работы с выставки.