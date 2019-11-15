Конкурс «Молодые лидеры Рунета» завершит прием заявок 20 ноября

В России впервые стартовал конкурс «Молодые лидеры Рунета», организованный Российской Ассоциацией электронных коммуникаций. Прием заявок на участие завершается 20 ноября, сообщили организаторы.

«Такой конкурс проводится в России впервые. К решению его организовать пришли, что называется, эволюционно – своими конференциями, мероприятиями, проектами, исследованиями мы многие годы "зажигали звезды". То есть находили представителей IT-сферы, готовых быть спикерами, умеющих быть евангелистами технологий, харизматичными и увлекательными в своих рассказах про профессию. И в результате пришли к тому, что это нужно исполнить», – объяснял ранее директор РАЭК – компании-организатора конкурса – Сергей Плуготаренко.

«Молодые лидеры Рунета», как анонсируется, дает возможность молодым специалистам разных профилей получить огромные деловые связи, опыт презентации своих проектов, стартовое паблисити для построения личного бренда. На конкурсе ждут IT-специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, которые руководят проектами в digital и IT-сферах, принимают участие в создании инновационных сервисов, входят в состав отраслевых групп и экспертных советов. Важным критерием участия так же является опыт работы от двух лет и управление командными проектами от трех человек. Поощряется проявление участниками в работе ярких лидерских качеств, которые помогают им в руководстве, продвижении идей и инициатив на благо компании и отрасли.

21 ноября начнется народное голосование, которое и выявит победителей. Лауреаты конкурса будут приглашены на торжественную церемонию в Москву, получат заслуженные призы в рамках Недели Российского Интернета (RIW 2019) и золотую статуэтку «Премии Рунета».