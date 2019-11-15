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 Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной

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21:11   15 Ноября 2019
Россия

Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной

Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной

Бывшая солистка рок-группы «Маневры» 45-летняя Надира Садыкова и ее мать найдены мертвыми в собственной квартире в Москве на улице Тихомирова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тела двух женщин — Надиры Садыковой и ее матери — нашли в квартире дома по улице Тихомирова. Они пролежали в квартире более недели. Следственный Комитет начал проверку», — передает его слова ТАСС.

Шея Надиры Садыковой была обвязана веревкой, другой конец которой были привязан к кастрюле под трупами. В мусорном ведре были найдены пустые упаковки из-под таблеток, сообщает детали информационное агентство «Москва».

Пропажу матери и дочери первым заметил дядя Надиры, он и обратился в полицию. Мужчина рассказал, что последний раз контактировал с сестрой в апреле этого года. Соседи женщин поделились, что в последний раз виделись с ними в августе. Надира Садыкова последний раз была онлайн в социальной сети «ВКонтакте» второго августа.

Рок-группа «Маневры» была организована в подмосковном городе Троицк, она распалась в 2014 году. Надира Садыкова была ее солисткой после распада коллектива женщина не имела постоянной работы и жила за счет нерегулярных подработок.

 

 

 

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Автор: Лев Кандинский
#москва #происшествие

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