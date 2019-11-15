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Рапопорт поддержала идею Милонова о комиссиях в вузах, пресекающих харассмент

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Рапопорт поддержала идею Милонова о комиссиях в вузах, пресекающих харассмент

Рапопорт поддержала идею Милонова о комиссиях в вузах, пресекающих харассмент

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19:44   15 Ноября 2019
Россия

Рапопорт поддержала идею Милонова о комиссиях в вузах, пресекающих харассмент

Рапопорт поддержала идею Милонова о комиссиях в вузах, пресекающих харассмент

Во время круглого стола в Петербурге, посвященного уголовному делу доцента СПбГУ Олега Соколова, расчленившего студентку, и обвинениям депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского в домогательстве к первокурсницам РГПУ имени Герцена, фемактивистка Белла Рапопорт поддержала создание комиссий по этике, которые бы пресекали харассмент.

«Рычаг, в принципе, есть. И мы пытаемся его изобрести. Должны быть какие-то комиссии, должна быть процедура. Никто не выступает за то, чтобы людей обвиняли и разведывали кто, а не сдавали бы кого-то. С другой стороны, [должны быть] обсуждения. Люди не пойдут жаловаться просто так, потому что они были изнасилованы», — подчеркнула феминистка.

Однако, по ее словам, личные отношения с теми, кто выше тебя по статусу, то есть студентов с преподавателями, все же стоит отложить до окончания университета. Но запрещать фемактивистка их не намерена.

Рапопорт поддержала создание этических комиссий в вузах, пресекающих харассмент

Депутат Госдумы Виталий Милонов, принявший участие в дискуссии, инициировал создание специальных комиссий, которые бы контролировали интимные отношения между преподавателями и студентами, не допуская принуждений к сексу. Которые, по мнению парламентария, не допустимы в образовательной среде.

«Должна быть инстанция, в которую человек мог бы пожаловаться, независимая от вуза, которая бы включила студентов, Общественную палату, депутатов, правоохранительные органы», — полагает Милонов.

Дискуссия состоялась в зале музея современного искусства АРТМУЗА на Васильевском острове. В ней помимо Милонова и Рапопорт приняли участие журналист Иннокентий Иванов, психологи Александра Олейник, Марианна Гельман, а также режиссер порнофильмов Сергей Михайлов, известный под псевдонимом Боб Джек. Гости обсудили жестокое убийство экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым своей 24-летней возлюбленной и бывшей студентки Анастасии Ещенко: историк застрелил девушку и расчленил ее, а также ситуацию с домогательствами студенток депутатом Борисом Вишневским.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #милонов #общество #рапопорт #харассмент

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