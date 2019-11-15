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Курсанты ЛНА ознакомились с планами на учебу в Иордании

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18:44   15 Ноября 2019
Весь мир

Курсанты ЛНА ознакомились с планами на учебу в Иордании

Курсанты ЛНА ознакомились с планами на учебу в Иордании

Ливийская национальная армия (ЛНА) по поручению командующего ЛНА, маршала Халифы Хафтара отправляет курсантов в Иорданию на офицерские курсы «Кавалерия будущего». Подготовительный этап, по сведениям отдела военной информации, курсанты уже прошли. На нем в том числе ознакомились и с тем, чем им предстоит заниматься в Иордании.

По данным AkhbarLibya24, для поездки самых подготовленных и дисциплинированных курсантов выбирал глава канцелярии ЛНА, генерал-майор Хайри Тамими.

Накануне институт МВД Ливии, расположенный в Бенгази, выпустил 1 574 кадета. На церемонии присутствовали глава МИД Ливии, советник Ибрагим Бушнаф, директор Главного управления централизованной безопасности полковник Салах аль-Хафифи, а также директор по безопасности Бенгази полковник Адель Абдулазиз, командиры сил безопасности и должностные лица Временного правительства в Тобруке.

Ливийская национальная армия направила курсантов на подготовку в Иорданию во время проводимой в стране антитеррористической операции «Аль-Карама». Операция в том числе на освобождение столичного Триполи от бандформирований. По данным некоторых СМИ, также в борьбе с террористами участвует ЧВК «Вагнера». Но эти сведения не подтверждены.

Историческая столица Ливии Триполи, как и несколько населенных пунктов на западе страны контролирует так называемое Правительство национального согласия (ПНС). У власти в этой структуре находятся выходцы из запрещенных в России организаций «Братья-мусульмане», «Исламское государство» и «Аль-Каида».

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #лна

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